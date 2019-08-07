İran'ın kaliteli petrolünün yerine alternatif bulmak çok zor

ABD'de bir düşünce kuruluşunda konuşan Büyükelçi Shingla, Yeni Delhi'nin ABD'nin önceliklerine uyduğunu belirterek, 'Şimdi de biz, ABD'den bizim önceliklerimizi dikkate almasını bekliyoruz' diye belirtti.

İran petrol yaptırımlarına tanınan muafiyetlerin son bulmasının Hindistan için çok zorluk çıkardığının altını çizen Hindistan'ın Washingtın Büyükelçisi, 'İran petrolü kadar kaliteli petrol bulmak bizim için kolay değil ve Washington'un muafiyet konusundaki kararı, ekonomik yönden bize büyük etkiler bırakmıştır' değerlendirmesinde bulundu.

Hindistan'ın ABD-Hindistan ilişkilerinin önemini dikkate alarak ABD yaptırımlarına uyduğunu hatırlatan Shingla, 'Ancak bizim de önceliklerimiz vardır' diye ekledi.

ABD yönetimi 4 Kasım 2018’de İran’a yönelik yürürlüğe soktuğu ikinci dalga yaptırımlarından Türkiye dahil 8 ülkeyi muaf tutarak, bu ülkelerin 6 ay boyunca İran’dan petrol almaya devam etmelerine izin verdiğini açıkladı.

Global Plates düşünce kuruluşunun raporuna göre Hindistan, ABD yaptırımlarından muaf tutulduktan sonra İran’dan günde 300 bin varil petrol alma iznini almıştır.

Mayıs ayında 6 aylık muafiyet döneminin bitmesinin ardından Türkiye, Çin ve Hindistan gibi ülkelerin İran’dan petrol almaları yasaklandı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

**9489