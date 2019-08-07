Zarif: İran İslam Cumhuriyeti'nin güç kaynağı, yabancı güçler değil halktır

Başkent Tahran'da düzenlenen bir törende konuşma yapan Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, 'Biz asla güvenliğimizi satın almayız ve güvenliğimizi de satmayız, çünkü kendi güvenlik, kalkınma ve meşruiyetimizi halktan alıyoruz' diye belirtti.

'Onlar (Batılılar) bize yaptırım uyguluyor. Yaptırım yanlış bir ifade olarak kullanmamamız gerekiyor, çünkü yaptırım anlam olarak yasaları uygulama araç anlamına gelmektedir' diyen Zarif, 'Onların yaptığı terördür ve yaptırım, halk ile insanları hedef tahtasına oturtmuştur' değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Cevad Zarif konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

'Bazı ülkeler, gelecek ve güvenliklerini bağımlı olmakta görüyor ve güvenliğin satın alınabilecek bir unsur olduğunu sanıyor. Onlar para verip silah satın almakla güvenliklerini koruyacaklarını sanıyor ve tarihten ders çıkarmıyorlar.

Suudi Arabistan, Saddam rejimine 75 milyar dolar vererek İran'a karşı kullanmasını sağladı, ancak Saddam daha sonra bu silahları Suudi Arabistan'ın aleyhine kullandı.

70 yıldır Filistinli bacı kardeşlerimizin evlerini yıkmaya çalışan İsrail'in Demir Kubbesi, Hamas füzeleri karşısında bile acizdir.'

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