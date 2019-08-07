Amerikalılar, İran'a yaptırım uygulayarak bir yere varamayacaklarını anlamışlar

Bugün Tarım Cihadı Kurumu müdür ve araştırmacıları ile bir araya gelen Cumhrbaşkanı Hasan Ruhani, 'Geçtiğimiz 40 yıl boyunca bizi istemeyenler, baskı ve zorluk çıkararak, bize yaptırım uygulamışlar, ancak bugün amaçlarına ulaşamayacaklarını anlamış ve İran İslam Cumhuriyeti devletini yıkmak ve halkın bağımsızlığını ortadan kaldırma konusunda ümitsizliğe kapılmışlardır' diye konuştu.

İran halkının zorluk ve sıkıntılı günlerde daha hızlı büyüdüğünü belirten Ruhani, 'Bugün zor günlerden geçiyoruz, ancak İran-Irak savaşı döneminde de zorluklara rağmen gelişmeyi başardık' değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın şki ay önce Amerikan modern İHA'sını kendi füzesiyle vuracak kadar geliştiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Ruhani, 'İHA'lar konusunda yaptıklarımızın hepsi, bizim bu alanda çok ilerlediğimizi gözler önüne sermektedir' ifadesini kullandı.

Ruhani konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Füze tasarlayıp üretmek bizim için çok değerlidir. Bizim karasularımıza girdiği için Amerikan İHA'sını düşürmek, çok zevk vericidir. Biz herkesle iyi ve barışçıl davranıyoruz, ancak saldırganlara karşı direniriz.'

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

9489