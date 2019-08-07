7 Ağustos 2019 - 12:30
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News Code 83428838
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü:

Hindistan ve Pakistan, barışçıl yollarla bölge halklarının çıkarlarını korumalı

Hindistan ve Pakistan, barışçıl yollarla bölge halklarının çıkarlarını korumalı

Tahran, IRNA- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, 'Dost ve bölgesel müttefikimiz Hindistan ve Pakistan'dan barışçıl yöntem ve diyalogla bölge halklarının çıkarlarını temin etmek üzere etkin adımlar atmasını bekliyoruz' dedi.

Cammu Keşmir'de yaşanan son gelişmeler hakkında konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, 'İran İslam Cumhuriyeti olarak, Cammu Keşmir gelişmelerini yakından takip ediyor ve Hindistan ve Pakistan yetkililerinin son olaylar konusundaki açıklamarını dikkatlice izliyoruz' ifadesini kullandı.

Hindistan, Pakistan ile arasında yıllardır gerilime neden olan, Keşmir bölgesinde kontrolü altında tuttuğu Cammu Keşmir eyaletinin özerk statüsünü kaldırarak, eyaleti iki ayrı bölgeye ayırma kararı aldı.

Hindistan Anayasası'nın 370'inci maddesinin kaldırılmasıyla alınan bu karar, anayasada bugüne kadar yapılmış en önemli değişikliklerden biri olarak gösteriliyor.

Pakistan, bu kararı "hukuk dışı" ve "kabul edilemez" olarak tanımlarken, bu kararın bölgede gerginliği tekrar artırabileceği belirtiliyor.

Hindistan ve Pakistan, Keşmir bölgesi nedeniyle daha önce hem çatışmaya girdi hem de savaşın eşiğine geldi. Keşmir, nedeniyle zaman zaman iki nükleer güç arasındaki gerilim de artıyor.

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