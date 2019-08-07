Yok sayma ve tek taraflılık söylemi çöküşe geçmiştir

Dünya İnsan Hakları ve İnsan Haysiyeti Günü dolayısıyla düzenlenen törende konuşan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, '70 yıldır Filistinli bacı kardeşlerimizin evlerini işgal eden Siyonist Rejim, bugün Demir Kubbesi ile bile Hamas'ın füzelerine karşı koyamaz hale gelmiştir' diye konuştu.

'Bugün uluslararası topluma sokmaya çalıştığınız Siyonist Rejim için harcadığınız paralar, milyarlarca para harcayarak düzenlediğiniz ancak kimsenin katılmadığı Varşova Konferansı bir işe yaramıyor, çünkü bu söylem çökmeye yüz tutmuştur; yok sayma, zorbalık, yasadan kaçma, tek taraflılık ve bir grubun çıkarlarına toplumdan daha çok öncelik verme söylemi.' Diyen Zarif, konuşmasının sonunda şu ifadeyi kullandı:

'Bunlar insan, sosyla ilişkiler, insan ilişkileri ve uluslararası ilişkilere yönelik bir söylem ve bakış açısıdır.'

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