Zarif'e yaptırım uygulanmasının uluslararası hukuk ve kurallara aykırı olduğunu belirtti

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht-ı Revançı'nın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e hitaben yazdığı mektupta şu ifadeler kullanıldı:

'ABD'nin Zarif'e yaptırım uygulaması, bu rejimin uluslararası barış ve güvenliğin korunması için en büyük kazanımlardan sayılan diplomasiden nefret ettiğini göstermektedir.

Bu yasa dışı karar, ABD'nin İran halkına yönelik ekonomik terörizmin bir parçası ve İran halkının temsilcileri üzerinde baskının bir örneğidir.

ABD'nin bu illegal kararı, dünya çapında tanınmış bir yasa ve ilke olarak başta dışişleri bakanları olmak üzere yabancı üst düzey yetkililerin dokunulmazlığı ilkesi gibi diplomatik hakların açıkça çiğnenmesi demektir.

ABD'nin bu eylemi ayrıca BM Antlaşması 105. Maddesi, BM Dokunulmazlıkları Konvansiyonu ve BM Binası Antlaşması gibi normlara aykırılık oluşturuyor. Dışişleri bakanlarının görevlerini yapmalarında her hangi bir sınırlama ve sorun yaratmak, Viyana Diplomatik İlişkiler Konvansiyonu maddelerinde belirtilen ilkelere terstir.

Bu karar uluslararası hukuku fahiş çiğnemekle birlikte çok boyutluluğa bir tehdit niteliğinde olup, birlik yerine uluslar arasında ayrıştırma yaratmak isteyenlerin bir yöntemi olarak bilinmektedir.'

Taht-ı Revançı, Genel Sekreter Guterres'e yazdığı mektubun sonunda, uluslararası hukuk ve ilişkiler, çok boyutluluk ve BM'nin birliğine zarar veren bu tehlikeli sürecin son bulması için harekete geçilmesi isteminde bulundu.

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