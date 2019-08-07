Şerif Teknik Üniversitesi, Uluslararası Matematik Olimpiyatlarında 2 altın madalya kazandı

Uluslararsı Matematik Olimpiyatları'nda İranlı kadın öğrenci Fatma Seccadi ve Emin Fethpur birer altın madalya (birinci ödül), Ali Dayinebi ve Muhammedrıza Eminiyan ise birer gümüş madalya (ikinci ödül) kazanmayı başardı.

Uluslararası Matematik Olimpiyatları, 1994'ten beri her yıl düzenlenmektedir. Olimpiyatlara dünyanın birçok üniversitesinden yüzlerce öğrenci katılıyor.

Rusya, Ukrayna, ABD, Batı ve Doğu Avrupa, İran, Brezilya, Kolombiya, Endonezya, Angola gibi ülkelerden öğrenciler, Uluslararsı Matematik Olimpiyatlarına katıldı.

Şerif Teknik Üniversitesi'nden 4 öğrenci Olimpiyatlarda yarıştı.

Farklı üniversiteden 70’den fazla takımının katılımıyla 26. Uluslararası Öğrenci Matematik Olimpiyatı, 28 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri ​​arasında Bulgaristan'da düzenlendi.

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