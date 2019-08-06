Türkiye-İran arasında sınır güvenliği toplantısı düzenlendi

Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Mehmet Emin Bilmez başkanlığındaki Türk heyeti, Gürbulak Sınır Kapısından İran'a geçti.

İran'ın Hudut Komiseri Albay Şirzad Hacizade tarafından karşılanan Vali Bilmez ve beraberindekiler, Makü'de gerçekleştirilen sınır güvenliği toplantısına katıldı.

Toplantıda konuşan Bilmez, İran heyetine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek, Van ile Makü arasındaki ortak sınırda meydana gelen olayların azalmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Hudut hadiselerinin asgari seviyelere çekilebilmesi ve sınırda güvenliğin daha kalıcı hale getirilebilmesi için alınan tedbirlerin devam edeceğini anlatan Bilmez, şunları kaydetti: "Önemli sorunlarımızın başında gelen illegal geçişler, kaçakçılık olayları ve bölücü örgüt mensuplarının faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla gösterilen çaba ve faaliyetlerin sonuçlarına bakıldığında, bunun olumlu karşılığını alıyoruz. Tabi bu fayda ve istikrarının devamı için atılması veya gözden geçirilmesi gerekli hususların başında, karşılıklı iş birliği, bilgi paylaşımı ve fiziki tedbirlerin denetimi, kontrolü, yeterli ve etkin kuvvet bulundurulması gibi hususlar hakkında gerekli çalışmaların devam ettirilmesi geliyor."

Makü Hudut Komiseri Albay Hacizade de Türk heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Sınır güvenliği her iki ülke açısından çok önemli. Bu konuda sınır olaylarını önlemek için her türlü tedbiri aldık." dedi.

Toplantıya, Çaldıran Kaymakamı Tekin Dündar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ve 6. Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul katıldı.

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2012