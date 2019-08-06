6 Ağustos 2019 - 22:13
Journalist ID: 1942
News Code 83428165
0 Persons

Ruhani: Bankacılık ve petrol alanında işbirliği İran’ın KOEP çerçevesindeki temel ekonomik haklarıdır

Ruhani: Bankacılık ve petrol alanında işbirliği İran’ın KOEP çerçevesindeki temel ekonomik haklarıdır

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Bankacılık ve petrol alanında işbirliğinin İran’ın Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) çerçevesindeki temel ekonomik hakları olduğunu söyledi.

Ruhani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde ‘’İran ve Fransa’nın bölgede kalıcı ve birlikte yaşamak için ve gerginliğin azaltılması yönündeki çabaları ile aynı zamanda Amerikalıların tahrik edici faaliyetler görmekteyiz. ‘’ dedi.

Ruhani

 Hürmüz Boğazında gemiciliğin güvenliği ve hürriyetinin İran tarafından vurgulandığını belirterek, bu bölgede her gün onlarca geminin serbestçe dolaştığını ve İran’ın da kurallar çerçevesinde denetimlerini yaptığını söyledi.

Son aylarda yapılan müzakerelerin olumlu ve ileriye dönük atılan adımlar olduğunu ifade eden Ruhani, İran’ın KOEP çerçevesindeki taahhütlerini azaltma adımlarının KOEP çerçevesindeki ekonomik menfaatlerinin temini ve tarafların taahhütlerini yerine getirme yönünde olduğunu söyledi.

İran ve Avrupa arasındaki ilişkilerin artmasının bölge ve dünya için sakin ve güvenli bir ortam yaratabileceğini ifade eden Ruhani, Fransa’nın İran’ın eski bir ortağı olarak AB’de bu yönde yapıcı rol ifa edebileceğini söyledi.

Macron da görüşmede Paris’in KOEP çerçevesindeki taahhütlerine bağlı olduğunu vurgulayarak, tarafların kabul edebileceği bir sonuçça ulaşmasının ve İran’ın KOEP çerçevesindeki menfaatlerini temin eden bir yola ulaşmasının önemli olduğunu söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012

yorumunuz

You are replying to: .
3 + 14 =