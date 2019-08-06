Ruhani: Bankacılık ve petrol alanında işbirliği İran’ın KOEP çerçevesindeki temel ekonomik haklarıdır

Ruhani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde ‘’İran ve Fransa’nın bölgede kalıcı ve birlikte yaşamak için ve gerginliğin azaltılması yönündeki çabaları ile aynı zamanda Amerikalıların tahrik edici faaliyetler görmekteyiz. ‘’ dedi.

Ruhani

Hürmüz Boğazında gemiciliğin güvenliği ve hürriyetinin İran tarafından vurgulandığını belirterek, bu bölgede her gün onlarca geminin serbestçe dolaştığını ve İran’ın da kurallar çerçevesinde denetimlerini yaptığını söyledi.

Son aylarda yapılan müzakerelerin olumlu ve ileriye dönük atılan adımlar olduğunu ifade eden Ruhani, İran’ın KOEP çerçevesindeki taahhütlerini azaltma adımlarının KOEP çerçevesindeki ekonomik menfaatlerinin temini ve tarafların taahhütlerini yerine getirme yönünde olduğunu söyledi.

İran ve Avrupa arasındaki ilişkilerin artmasının bölge ve dünya için sakin ve güvenli bir ortam yaratabileceğini ifade eden Ruhani, Fransa’nın İran’ın eski bir ortağı olarak AB’de bu yönde yapıcı rol ifa edebileceğini söyledi.

Macron da görüşmede Paris’in KOEP çerçevesindeki taahhütlerine bağlı olduğunu vurgulayarak, tarafların kabul edebileceği bir sonuçça ulaşmasının ve İran’ın KOEP çerçevesindeki menfaatlerini temin eden bir yola ulaşmasının önemli olduğunu söyledi.

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2012