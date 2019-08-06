300'den fazla firmanın katılımıyla 28. Uluslararası Tahran Mobilya Fuarı faaliyete başladı

300'den fazla firmanın katıldığı bu fuarda katılımcılar, en son ürün ve hizmetleri ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Fuar kapsamında 'ihracat standı' diye bir stant da kurularak, mobilya sektöründe başat oyuncuların tanıtımı sağlanmaktadır. Ayrıca fuar boyunca 20'den fazla çalıştay ve panelin düzenlenmesi planlanıyor.

40 bin metrekareden fazla bir alana kurulu 28. Uluslararası Tahran Mobilya Fuarı'nda katılımcılar 24 stantta ürünlerini gözler önüne sermektedir.

Son verilere göre İran'da mobilya sektöründe faaliyet gösteren 50 binden fazla üretim birimi mevcut ve bunlarda 1017 binden fazla kişiye istihdam imkanı sağlanmıştır.

İran mobilya sektörünün yıllık sermaye akışı 30 bin milyar Tümen civarında tahmin ediliyor. Mobilya ihracatı da yıllık 25 milyon doları geçmiştir.

Bugün başlayan 28. Uluslararası Tahran Mobilya Fuarı 9 Ağustos tarihine kadar faaliyet gösterecek.

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