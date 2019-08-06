Farklı ve gizemli bir yolculuğun tadını çıkarabildiğiniz yer: Lut Çölü

Lut Çölü'nün yumuşak kumu üzerinde yalın ayak yürümek tarif edilemez bir zevktir ve tıp ve sağlık alanındaki uzmanlar bile bu eylemin zihin ve beden sağlığı üzerindeki muazzam etkisinin olduğunu söylüyor.

Yıldızlı bir gökyüzü ile çöl geceleri, dinlendirici bir sessizlik ve gündüz saatlerine göre gecelerin çok daha uygun hava koşulları, turistlerin çölü ziyaret etmesinin bir başka nedenidir.



Sonbahar mevsimi Lut Çölü'ne seyahat etmek için en iyi zamandır.

Çok modern oteller, geleneksel ama güzel İran mimarisine sahip oteller, ahşap kapı ve pencereler, kubbeli tavanlar ve el yapımı ürünler kullanan duvarlar, buraya seyahat etme zevkini ikiye katlıyor.

Kum tepeleri boyunca yalınayak yürümek, çölde çadırlarda ve kamplarda kalmak, deve binmek ve arazi taşıtlarını kum tepelerinde kullanmak , çöl gezisinin heyecan verici diğer bir parçasıdır.

Lut Çölü İran’ın güneydoğusunda bulunan büyük bir çöl bölgesidir. 40 bin metrekareden fazla yüzölçümlü Lut Çölü, Kirman, Sistan ve beluçistan ve Güney Horasan illerine uzanan bir bölgede yer alıyor.

Merencap ve Şehdad çölleri de görülmesi gereken İran'ın diğer çöllerinden bazılarıdır. Lut Çölü dünyanın en büyük 27. çölüdür.

Lut Çölü, İran’daki İran yaylalarının orta kesiminde, kumlu ve solik bir çöl. Uzunluğu yaklaşık 550 km, eni 100 ila 200 km'dir.

İran coğrafyası dağlar tarafından etrafı sarılmış ve drenaj havzaları tarafından bölümlere ayrılmış bir platoyu içermektedir. Lut Çölü 480 km uzunluğu ve 320 km genişliği ile en büyük çöl havzalarından biridir[1] ve aynı zamanda en kurak ve sıcak olanıdır. Bir NASA uydusu İran'daki Lut çölü'nün yüzeyinde 71 °C (159 °F) sıcaklık kaydetmiştir; Dünya üzerinde kaydedilmiş en yüksek sıcaklık.



Lut kelimesi çıplak anlamına geliyor, zira çöl, susuz ve bitkisiz bir çöldür.

Lut Çölü, dünyanın en sıcak yerlerinden biridir. Çöl merkezi, 2004, 2005, 2006, 2007 ve 2009 yıllarında dünyanın en sıcak yeri olarak kabul edildi ve 70.7 ° santigerada ulaştı.

2016 yılında Lut Çölü, İran'daki ilk doğa eseri olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı..

İran'ın güneydoğusunda yer alan Lut çölü, 40 bin km.lik alanla dünyanın en sıcak ve en geniş çölü ayrıca dünyanın en yüksek kum tepelerinin olduğu, tuz kristallerinin ve yanardağları ve güzel bir nehri de içinde barındırıyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı UNESCO dünya mirasları kaydetme komitesi İstanbul'da düzenlenen 40. oturumunda, İran'ın güneydoğusunda yer alan Lut çölünü, dünya eserleri listesine aldı.

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