İran'ın güneyinde uluslararası uyuşturucu şebekesi çökertildi

İrna'ya açıklamalarda bulunan Kirman iline bağlı Güney Rudbar İlçesi Umumi ve İnkılap Savcısı Hamid Ümrani, 'Bu operasyonda kaçakçı elebaşılarından biri etkisizleştirilirken, kaçakçılardan biri de silah ve patlayıcılarla yakalandı' dedi.

Yapılan operasyonda yarım tondan fazla afyon türünden uyuşturucunun ele geçirildiğini belirten Ümrani, operasyonda iki arabaya da el konulduğunu açıkladı.

İran uyuşturucu ile mücadele kapsamında şimdiye kadar çok sayıda şehit vermiştir. Ülkemiz uyuşturucu kaçakçılığında ön cephede yer alıyor ve uyuşturucunun Avrupa'ya gitmemesi için en büyük fedakarlığı yapmaktadır. Ancak uluslararası kurumların İran'a uyuşturucu ile mücadele konusunda yaptıkları yardımlar çok cüzi miktarda olup İran tek başına bu ağır yükün altında kalamaz ve bunun sonuçları Avrupalıları da etkileyecektir.

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