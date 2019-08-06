İran üniversitesi dünya üniversite sıralamasında kendine yer buldu

Cirotf Tıp Bilimleri Üniversitesi Araştırma ve Teknoloji İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Fatma Seyyidi, İrna muhabirine yaptığı açıklamada, webometrics'in dünya çapında çok saygın bir üniversite sıralaması kurumu olduğunu belirterek, 'Cirotf Tıp Bvilimleri Üniversitesi ilk defa bu sıralamada yer alabildi' dedi.

Webometrics Üniversiteler Sıralaması'nın sıralama yayınlamasının amacının üniversiteleri dünya bilim toplumunda aktif rol almaya teşvik etmek olduğunu kaydeden Seyyidi, 'İran'dan Ciroft Tıp Bilimleri Üniversitesi bu sıralamada dünya çapında 13671. sırada kendine yer buldu' ifadesini kullandı.

Bu listeye yer alarak dünya üniversiteleri rekabet etmeyi hedeflediklerini belirten Seyyid,, 'Böyle bir sırada yer almak, çok başarılı bir performans sergilediğimiz anlamına gelmektedir' diye konuştu.

Ciroft Tıp Bilimleri Üniversitesi, İran'ın güneyinde yer alan Kirman iline bağlı Cirfot şehrindedir.

Webometrics Dünya Üniversite Sıralamaları ya da Üniversitelerin Web Sıralamaları, web içeriğinin hacmi (sayfa ve dosya sayısı), görünürlüğü ve bu yayınların aldığı dış bağlantılara (site atıfları) göre belirlenen puan neticesinde dünya üniversitelerini sıralayan sistem. Sıralama, Madrid kaynaklı İspanya Ulusal Araştırma Konseyi (CSIC) bünyesinde faaliyet gösteren araştırma grubu "Cybermetrics Lab" tarafından yapılmaktadır.

Sıralamanın amacı, internet üzerinde akademik araştırma kurumlarının varlığını arttırmak ve bilimsel makalelerin açık erişim yayınını teşvik etmektir. 2004 yılından beri her Ocak ve Temmuz ayında güncellenen sıralamada bugün dünya çapında 15 binden fazla üniversite değerlendirilmektedir.

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