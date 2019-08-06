Suudi ve Amerikan yetkililerin görüşmesine İran'ın adı damga vurdu

Sosyal medya kullanıcıları, bu görüşmede iki yetkilinin görüşmesinden ziyade İran el dokuma halısı hakkında yorumda bulunarak İran sanatının bir kez daha gündeme gelmesini sağladı.

Dün Suudi Arabistan'ın yeni Washington Büyükelçisi Rima bint Bender ile ABD Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu İşlerinden Sorumlu Yardımcısı David Schenker görüşmesinde karenin köşesinde İranlı sanatçıların dokuduğu halı dikkatleri çekti.

Elcezire'de yayınlanan habere göre, Rima bint Bender'in bulunduğu fotoğrafta İran kelimesinin açıkça karelere yansıması ilginç bir an olarak sosyal medya kullanıcılarının dikkati üzerlerine topladı.

Kullanıcılar, bu görüntüyü bölgede yaşanan son gelişmelere bağlayarak, İran'ın görüşmede kendine yer bulduğu ve bu karenin bölge gelişmelerinin bir özeti olduğu görüşünde. Bazılarıysa bu kareyi Suudi Arabistan ile ABD'nin İranofobi temalı ittifakı ile ilişkili gördü.

Bir kesim de ABD ile Suudi Arabistan'ın bölgedeki iş birliğine dikkati çekerek, bu tür bir görüntünün aslında bu iki ülkenin İran'ı görmezden gelmeye çalışmasına rağmen İran'ın adının gözler önüne serildiğini belirtti.

Suudi Arabistan'ın yeni Washington Büyükelçisi Rima bint Bender, Suudi Arabistan'ın ilk kadın büyükelçisi olarak tarihe geçti.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

9489