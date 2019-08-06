Japonya'da 2. İran Film Haftası başladı

İran'ın Tokyo Büyükelçiliği Kültür Müsteşarlığı'nın haberine göre, Japonca altyazılı 7 İran filminin vizyona girdiği 2. İran Film Haftası, İran Kültür ve İslami İrşat Bakanlığı'na bağlı Kültürel İşbirliği ve Yurt Dışı İranlılar Genel Müdürlüğü ile Minato Tokyo ve Uni belediyelerinin iş birliği ile düzenlenmektedir.

Festival kapsamında Ebu Gureyb Geçidi, Muhafız, Tatlı Hayalin Tadı, Resim Havuzu, Deli Yüzü, Çok Uzak Çok Yakın filmleri ile Son Akşam Ziyafeti belgeseli Japon seyirci ile buluşacak. 2. İran Film Haftası Festivali'ne katılım ücretsizdir.

1. İran Film Haftası da geçen yıl Tokyo'da düzenlenmişti. Geçtiğimiz yıldaki festivalde de İran'dan 7 film vizyona girmişti.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

9489