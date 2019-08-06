Zarif, İran halkının temsilcisidir

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Dışişleri Bakanı Zarif de dahil olmak üzere Dışişleri Bakanlığının üst düzey yetkilileriyle yaptığı görüşmede, 'Dış politikanın özel bir niteliği ve halkla yakın ilişkisi var. Dış politika bir parti veya grupla ilgili olamaz ve bir halkın bütününün dış dünyayla ilişkisi demektir' diye konuştu.

'Dış politika tüm İran halkına aittir. Dışişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanı, dış politikamız ile ilgili konuşurken bir grup veya örgütün değil, bütün İran halkının temsilcisi olarak konuşur’ diyen Ruhani, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Dış politika tüm İran halkına aittir. Dışişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanı, dış politikamız ile ilgili konuşurken bir grup veya örgütün değil, bütün İran halkının temsilcisi olarak konuşur’

Eğer birleşmiş bir ulus istiyorsak, güçlü bir millet olmalıyız. Bir ulusun güç kaynaklarının farklı kısımlarının parçalanması ve ayrılması milletin gücünü azaltır.

Milletimiz bağımsızlaştı ve biz dünyada İran halkının temsilcisi olarak konuşuruz, Doğu ve Batı temsilcisi olarak konuşmuyoruz

Dışişleri Bakanı, dış politikamız ile ilgili konuşurken İran halkının temsilcisi olarak konuşur ancak birçok ülke uluslararası örgütlerden bahsederken, büyük bir güç söz konusu oluyor ve onların sözleri başka şekilde tekrarlanıyor'.’

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