Zarif'in yaptırıma tabi tutulması, onun ABD kamuoyunu etkilediğini göstermektedir

İran Dışişleri Bakanlığı Bilgilendirme Genel Müdürlüğü'nün haberine göre, İranlı üst düzey askeri yetkili General Kasım Süleymani, bu sabah saatlerinde Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile yaptığı görüşmede, 'ABD'nin bugünkü eylemi, İran dış politika sorumlusu olarak başta ABD olmak üzere dünya kamuoyu nezdinde derin etki bıraktığınızı gözler önüne seriyor' dedi.

Devrim Muhafızları üniforması ile Dışişleri Bakanlığı'nda Zarif'i ziyaret eden General Süleymani, ABD'nin Zarif'e yaptırım uygulamasının delice ve Beyaz Saray'ın kesin yenilgisinden kaynaklanan bir karar olduğunun altını çizdi.

'ABD'nin bugünkü eylemi, İran dış politika sorumlusu olarak başta ABD olmak üzere dünya kamuoyu nezdinde derin etki bıraktığınızı gözler önüne seriyor' diyen General Süleymani, 'İslam dünyası ve dünyanın bilgin ve üstün lideri İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'ye yakınlığınız nedeniyle Amerika'nın düşmanlık ve hışmına uğradığınız için sizi kutluyorum' diye ekledi.

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