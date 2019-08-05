Çavuşoğlu: ABD'nin İran yaptırımları bölge ülkelerinin ekonomilerine zarar veriyor

Çavuşoğlı, 11. Büyükelçiler toplantısında yaptığı açıklamada İran'la ikili ilişkilere de önem verdiklerini belirtti.

Çavuşoğlu, "ABD'nin tek taraflı yaptırımları İran halkına ve İran ile ticaret yapan Türkiye'nin ve bölge ülkelerinin ekonomilerine zarar vermekte. Gerginliğin düşürülmesi için tek taraflı adımların değil, diyalog ve diplomasi yolunun tercih edilmesi gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin milli güvenliğine doğrudan tehdit oluşturan konularda ABD'nin somut adımlar atması gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Esasen temelde iki konu var. ABD'nin, Suriye'de PKK/PYD/YPG ile angajmanını sonlandırmasını ve FETÖ yapılanmasına yönelik iade taleplerimize olumlu yanıt vermesini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin, Rusya'dan S-400 tedarikinin kendi kapsamından çıkarılarak yanlış boyuta taşındığını söyleyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Bu sistemi savunma ihtiyacımız doğrultusunda satın aldık. Hal böyleyken, bu meseleyi F-35 programındaki mevcudiyetimiz ve bizimle hiçbir alakası olmayan bir yaptırım yasası ile irtibatlandırmak müttefiklik anlayışıyla bağdaşmaz. Bu konuyu en iyi anlayanın da ABD Başkanı Trump olduğunu görüyoruz. ABD'den yapıcı yaklaşımların gelmesi durumunda ilişkilerimizde birlikte düşünme ve sonuç odaklı istişare ve iş birliği modeline dönmemiz mümkündür."

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2012