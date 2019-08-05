Nemeki: Amerika ambargoları insanlık aleyhine cinayettir

Nemeki, Lübnan Sağlık Bakanı Cemil Cebeg ile Tahran’da düzenledikleri ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, ‘’Amerikan yönetiminin İranlı hastaların ihtiyaç duyduğu ilaçlara uyguladığı ambargolar ve Washington’un İran sağlık hizmetleri alanındaki ağır baskılarının insanlık aleyhine cinayettir’’ dedi.

Sağlık alanında ambargo uygulanmasının mantıksız ve insanlık dışı olduğunu ifade eden Nemeki, İran’da ihtiyaç duyulan ilaçların yüzde 97’sinin ülke içinde üretildiğini ve ilaçların sadece yüzde 3’lük kısmının temininde sıkıntı yaşandığını söyledi.

Tüm baskılara rağmen ihtiyaç duyulan ilaçların tamamının temin edildiğini ifade eden Nemeki, gelecek yıllarda tim ilaçların ülke içinde üretilmesi kararı aldıklarını söyledi.

Cebeg de İran’dan ilaç ithal etmek istediklerini belirterek, İran aleyhindeki ambargoları zalimce olarak nitelendirdi ve ambargolara rağmen İran ile işbirliği için sınırlamaları olmadığını söyledi.

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2012