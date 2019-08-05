Suriyeli yetkili: Tahran-Şam ilişkileri stratejiktir

Şaban yaptığı açıklamada, Suriye hükümeti ve orudusunun tüm güçüyle tekfirci teröristlerle savaştığını ve onları büyük ölçüde yendiğini söyledi.

Şaban ülkesindeki son gelişmelerle ilgili olarak , Golan Tepeleri'ni ülkenin diğer bölgeleri gibi Suriye bölgesi olduğunu ve geri alınacağını söyledi.

Suriye’nin El-Vatan gazetesi, Bütün düşmanların terörizme destek olma çabalarına rağmen, Suriye topraklarının büyük bir bölümünü onlardan temizleyebildi yazdı.

El-Vatan gazetesine göre Sabann, Lübnan’ın, komşusu Suriye ile ilişkilerini genişletmemesi için baskı altında oldupunu ifade etti.

Şaban ayrıca İran, ABD ve İngiltere rasındaki gerilime değinerek savaş çıkması olasılığının düşük olduğunu zira bunun pahalıya mal olacağı ve ihtilafların savaş olmadan çözüleceğini belirtti.

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