Rusya bir kez daha Zarif’e uygulanan ambargoyu mahkum etti

Riyabkov, IRNA’ya yaptığı açıklamada, Amerika’nın Zarif’e uyguladığı ambargonun İra aleyhine maksimum baskı politikası çerçevesinde yapıldığını fakat yeni uluslararası ilişkilerde böyle uygulamaların yeri olmadığını söyledi.

Amerika’nın yaptıklarının dünya’da eşi olmadığı ifade eden Riyabkov, ‘’Amerika KOEP’ten ayrılırken sorumsuzca davrandı, Amerika yeni anlaşma yapmak için hazır olduğunu belirtmesine rağmen, hiçbir belirgin öneride bulunmamıştır. ‘’ dedş.

Riyabkov, gizli görüşmeler hakkında değil gerçekler hakkında konuştuğunu belirterek, ‘’Amerika’ın Fars Körfezinde yaptıklarını desteklemiyoruz ve bize göre meseleler müzakerelerle çözülmeli. ‘’ dedi.

Amerika’nın İran ile müzakere için bir öneride bulunmadığını ifade eden Riyabkov, Rusya ile Amerika arasındaki füze anlaşması hususunda da böyle bir durumun söz konusu olduğunu vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zahaarova da geçen hafta yaptığı açıklamada ülkesin Zarif’e uygulana ambargoyu mahkum ettiğini söyledi.

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2012