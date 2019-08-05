5 Ağustos 2019 - 14:45
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News Code 83426032
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Zarif: İran’ın minimum isteği en az 2.8 milyon varil petrol satışına geri dönmektir

Zarif: İran’ın minimum isteği en az 2.8 milyon varil petrol satışına geri dönmektir

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) tam uygulanması ve İran aleyhindeki ekonomik ambargoların giderilmesine vurgu yaparak, İran’ın minimum isteğinin en az 2.8 milyon varil petrol satışına geri dönmek olduğunu söyledi.

Zarif, Tahran’da düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkannı Ruhani’nin İran’ın bu isteğini Avrupa’ya ilan ettiğini ve bunun peşinde olduğunu söyledi.

Avrupalıların KOEP çerçevesinde başka taahhütleri de olduğunu ifade eden Zarif, bunlarında uygulanması gerektiğini söyledi.

Zarif, ‘’Amerika’nın KOEP’ten ayrılması sonrası, Avrupalılar 11 taahhütte bulundular, İran petrolünün satışı, satıştan elde eden rakamın İran’a geri gelmesi, gemicilik alanında sigorta bunlardan bazılarıdır. Avrupalılar bu taahhütlerine başlamamışlardır. Bunlar Avrupalıların Amerika’nın KOEP’ten ayrılması sonrası taahhütleridir. ‘’ dedi.

Avrupa ülkelerinin Amerika’nın KOEP’ten çekilmesini bildiklerini bundan dolayı taahhütlerini uygulana önünde bir engel olmadığını ifade eden Zarif, Avrupalıların Amerikan ambargolarının sonuçlarının neler olduğunu bilmediklerini de iddia edemeyeceklerini ve kendi şartlarını bildiklerini söyledi.

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2012

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