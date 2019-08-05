Zarif: İran’ın minimum isteği en az 2.8 milyon varil petrol satışına geri dönmektir

Zarif, Tahran’da düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkannı Ruhani’nin İran’ın bu isteğini Avrupa’ya ilan ettiğini ve bunun peşinde olduğunu söyledi.

Avrupalıların KOEP çerçevesinde başka taahhütleri de olduğunu ifade eden Zarif, bunlarında uygulanması gerektiğini söyledi.

Zarif, ‘’Amerika’nın KOEP’ten ayrılması sonrası, Avrupalılar 11 taahhütte bulundular, İran petrolünün satışı, satıştan elde eden rakamın İran’a geri gelmesi, gemicilik alanında sigorta bunlardan bazılarıdır. Avrupalılar bu taahhütlerine başlamamışlardır. Bunlar Avrupalıların Amerika’nın KOEP’ten ayrılması sonrası taahhütleridir. ‘’ dedi.

Avrupa ülkelerinin Amerika’nın KOEP’ten çekilmesini bildiklerini bundan dolayı taahhütlerini uygulana önünde bir engel olmadığını ifade eden Zarif, Avrupalıların Amerikan ambargolarının sonuçlarının neler olduğunu bilmediklerini de iddia edemeyeceklerini ve kendi şartlarını bildiklerini söyledi.

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2012