Zarif: İngiltere’nin tankerinin tevkifi, karşı eylem değildi

Zarif, Tahran’da düzenlediği basın toplantısında İngiltere’nin iki milyon varil ham petrol taşıyan bir İran tankerini tevkif etmesi ile ilgili, ‘’İngiltere’nin bu uygulaması Amerika’nın İran aleyhindeki ekonomik terörizme iştirak anlamı taşımaktadır. ‘’ dedi.

Zarif, İngiltere’nin bu yaptıkları ile Amerika’nın ekonomik terörizmine ortaklık ettiklerini bunun da bazı sonuçları olacağı söyledi.

İran’ın Fars Körfezinde en uzun sahile sahip olduğunu ifade eden Zarif, ‘’Biz Fars Körfezindeki güvenlikten sorumluyuz ve her zaman bu bölge ve Hürmüz Boğazının güvenliğini korumuşuzdur. ‘’ dedi.

Zarif, ‘’Biz Fars Körfezin güvenliğini koruma doğrultusundaki görevimiz çerçevesinde bazen bazı hatalara göz yumuyorduk fakat şu an ingiltere’nin deniz korsanlığına karşın, göz yummaya gerek görmüyoruz. ‘’ dedi.

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2012