5 Ağustos 2019 - 13:22
Journalist ID: 1942
News Code 83425852
0 Persons

Zarif: İngiltere’nin tankerinin tevkifi, karşı eylem değildi

Zarif: İngiltere’nin tankerinin tevkifi, karşı eylem değildi

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, İran’ı İngiliz tanker İmiro Estena’nın tevkif edilmesi yönündeki uygulaması karşı bir eylem olmadığını ve bu tankerin işledikleri hatalardan dolayı tevkif edildiğini ve bu hataların İran mahkemelerinde incelenmesi gerektiğini söyledi.

Zarif, Tahran’da düzenlediği basın toplantısında İngiltere’nin iki milyon varil ham petrol taşıyan bir İran tankerini tevkif etmesi ile ilgili, ‘’İngiltere’nin bu uygulaması Amerika’nın İran aleyhindeki ekonomik terörizme iştirak anlamı taşımaktadır. ‘’ dedi.

Zarif, İngiltere’nin bu yaptıkları ile Amerika’nın ekonomik terörizmine ortaklık ettiklerini bunun da bazı sonuçları olacağı söyledi.

İran’ın Fars Körfezinde en uzun sahile sahip olduğunu ifade eden Zarif, ‘’Biz Fars Körfezindeki güvenlikten sorumluyuz ve her zaman bu bölge ve Hürmüz Boğazının güvenliğini korumuşuzdur. ‘’ dedi.

Zarif, ‘’Biz Fars Körfezin güvenliğini koruma doğrultusundaki görevimiz çerçevesinde bazen bazı hatalara göz yumuyorduk fakat şu an ingiltere’nin deniz korsanlığına karşın, göz yummaya gerek görmüyoruz. ‘’ dedi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012

yorumunuz

You are replying to: .
6 + 8 =