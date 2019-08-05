Zarif: Amerika bugün dünyada yalnızdır

Gazeteciler Günü dolayısıyla Tahran’da yerli ve yabancı medya ile görüşen Zarif, Amerikalılar ayak bastıkları her yerde oranın halkını yok etmek, zulüm ve bedbahtlıktan başka miras bırakmadıklarını ve kendilerine de zilletten başka bir şey kazanmadıklarını söyledi.

Günümüzün değiştiğini vurgulayan Zarif, Amerika, sulta ve zorbalık söyleminin diyalog söylemi karşısında hezimete uğradığını bilmesi gerektiğini söyledi.

Zarif, İran’ın güvenliğini kimseden satın almadığını ve bunu kendi milletinde aldığını belirterek, İran’ın binlerce yıllık medeniyete sahip olduğunu, baskıları ilerleme, halka dayanarak, diğer ülkelerle ilişkilerini geliştirerek ve direniş ekonomisi ile telafi edeceğini söyledi.

Halkın kendilerinin veli nimeti olduğunu ifade eden Zarif, halkın arkasına saklanmayacaklarını ve halka borçlu olduklarını söyledi.

Amerika’nın günümüzde hiçbir savaşta zafer kazanmadığını ve bundan dolayı ambargo uygulama yolunu seçtiğini belirterek, Amerika’nın İran’a ait kurum ve kuruluşlar, İslam İnkılabı Devimi ve en son da kendisini ambargo listesine aldığını belirtti.

Bir Dışişleri Bakanını ambargo listesine almanın anlamının müzakere ve görüşmelerde eksik kalmak olduğunu belirterek Amerika’nın seçtiği yolun her gün daha çok görüşmelerde hüsrana ilerlediğini söyledi.

Günümüz dünyasının sulta dönemi olmadığını ifade eden Zarif, günümüz dünyasında süper güçler dönemi bittiği ve halkın döneminin başladığını ve İran’ın son 40 yılda hiçbir zaman süper güçlerin yanında yer almadığını her zaman halkların yanında yer aldığını söyledi.

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