Zarif: İran’ın KOEP çerçevesinde taahhütlerini azaltması devam edebilir

Zarif, son New York ziyaretine işaretle, bu ziyarette bir Amerikalı senatörle yaptığı görüşmeye değinere, ‘’Bu ziyarette bana Beyaz Saray’a gitmem için öneri yapıldı. Bana bu öneriyi kabul etmeme durumunda iki hafta içinde ambargo listesinde yer alacağım söylendi fakat ben bunu kabul etmedim.

Gazeteciler Günü dolayısıyla Tahran’da yerli ve yabancı medya ile görüşen Zarif, Amerikalılar bugün dünyada yalnız kaldıklarını ayak bastıkları her yerde oranın halkını yok etmek, zulüm ve bedbahtlıktan başka miras bırakmadıklarını ve kendilerine de zilletten başka bir şey kazanmadıklarını söyledi.

Günümüzün değiştiğini vurgulayan Zarif, Amerika, sulta ve zorbalık söyleminin diyalog söylemi karşısında hezimete uğradığını bilmesi gerektiğini söyledi.

Zarif, İran’ın güvenliğini kimseden satın almadığını ve bunu kendi milletinde aldığını belirterek, İran’ın binlerce yıllık medeniyete sahip olduğunu, baskıları ilerleme, halka dayanarak, diğer ülkelerle ilişkilerini geliştirerek ve direniş ekonomisi ile telafi edeceğini söyledi.

Halkın kendilerinin veli nimeti olduğunu ifade eden Zarif, halkın arkasına saklanmayacaklarını ve halka borçlu olduklarını söyledi.

Amerika’nın günümüzde hiçbir savaşta zafer kazanmadığını ve bundan dolayı ambargo uygulama yolunu seçtiğini belirterek, Amerika’nın İran’a ait kurum ve kuruluşlar, İslam İnkılabı Devimi ve en son da kendisini ambargo listesine aldığını belirtti.

Bir Dışişleri Bakanını ambargo listesine almanın anlamının müzakere ve görüşmelerde eksik kalmak olduğunu belirterek Amerika’nın seçtiği yolun her gün daha çok görüşmelerde hüsrana ilerlediğini söyledi.

Günümüz dünyasının sulta dönemi olmadığını ifade eden Zarif, günümüz dünyasında süper güçler dönemi bittiği ve halkın döneminin başladığını ve İran’ın son 40 yılda hiçbir zaman süper güçlerin yanında yer almadığını her zaman halkların yanında yer aldığını söyledi.

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2012