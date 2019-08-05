Haşimi: Medya uluslararası arenada olumlu rolünü ifa etmeli

Bosna Hersek resmi haber ajansı (FENA) genel müdürü Elmir Hormoviç ile Tahran’da görüşen Haşimi bu ziyaretin iki ülke medya ilişkilerinde dönüm noktası olması temennisinde bulundu.

İki ülkenin iyi ilişkilere sahip olduklarını ve bundan sonra da özellikle medya alanında ilişkilerin gelişmesi yönünde çaba harcanması gerektiğini ifade eden Haşimi, Bosna Haber Ajansının yayınladığı haberlerde İran gerçeklerinin yer almasını istedi.

Amerika’nın İran aleyhindeki zalimce ambargolarına değinen Haşimi, ekonomik ve ticari alanlarda uygulanan ambargoların Amerika’nın İran milletinin azmi karşısında zaafı gösterdiğini söyledi.

Haşimi, Amerika’nın İran Dışişleri Bakanı aleyhinde uyguladığı ambargonun Amerikan yetkililerinin sinirlenmeleri ve uygulanan ambargoların sonuçsuzluğunda kaynaklı olduğunu ifade etti.

Elmir Hormoviç de Bosna aber Ajansı (FENA) ile IRNA arasındaki ilişkilerin gelişmesini istedi.

Görüşme sonrası iki ajans arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

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2012