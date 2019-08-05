5 Ağustos 2019 - 10:13
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Türkiye’nin 53 bin canlı hayvaı İran üzerinden taşındı

Türkiye’nin 53 bin canlı hayvaı İran üzerinden taşındı

Urumiye, IRNA- Son 50 gün zarfında Türkiye’ye ait 53 bin 817 canlı hayvan, İran’ın Bazorgan sınır kapısından İran toprakları üzerinden Katar’a taşındı.

Makou Veterinerlik Kurumu Başkanı Fateme Ayrom, IRNA’ya yaptığı açıklamada, taşımaların 200 kamyon ile gerçekleştiğini ve taşınan kamyonların belli standartlara sahip olduklarını söyledi.

Canlı hayvan transitinin ilke kez Bazorgan sınır kapısından gerçekleştiğini ifade eden Ayrom, Katar’ın yanıda, Kuveyt ve Umman’ın da bu şekilde transit istediklerini belirterek, bu fırsatın ekonomik olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

Türkiye’nin Gürbulak sınırının karşısında yer alan Bazorgan sınır kapısı, İran-Türkiye arasında 24 saat açık bulunan tek uluslararası sınır kapısıdır.

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2012

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