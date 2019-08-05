5 Ağustos 2019 - 09:14
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News Code 83425367
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İran, Amerika’daki silahlı saldırı kurbanlarına başsağlığı diledi

İran, Amerika’daki silahlı saldırı kurbanlarına başsağlığı diledi

Tahran, IRNA- İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Amerika’da son günlerde artan silahlı saldırı kurbanlarının ailelerine başsağlığı diledi.

Musevi, Amerika’nın iki eyaletinde saldırılar sonucu hayatlarını kaybeden kurbanların ailelerine başsağlığı temennisinde bulunarak, bu saldırılarda yaralananla acil şifalar temenni etti.

Amerikan medyasını haberine göre o ülkedeki silahlı şiddeti devamıda Şikago’da 7 kişi yaralandı.

Şikago’da Cuma günü 12, Cumartesi 12 ve Pazar günü de 5 kez düzenlenen silahlı saldırıda en az 3 kişi hayatı kaybetti ve 37 kişi yaralandı.

Teksas ve Ohio Eyaletlerindeki silahlı saldırılarda da en az 29 kişi hayatını kaybetti.

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2012

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