İran, Amerika’daki silahlı saldırı kurbanlarına başsağlığı diledi

Musevi, Amerika’nın iki eyaletinde saldırılar sonucu hayatlarını kaybeden kurbanların ailelerine başsağlığı temennisinde bulunarak, bu saldırılarda yaralananla acil şifalar temenni etti.

Amerikan medyasını haberine göre o ülkedeki silahlı şiddeti devamıda Şikago’da 7 kişi yaralandı.

Şikago’da Cuma günü 12, Cumartesi 12 ve Pazar günü de 5 kez düzenlenen silahlı saldırıda en az 3 kişi hayatı kaybetti ve 37 kişi yaralandı.

Teksas ve Ohio Eyaletlerindeki silahlı saldırılarda da en az 29 kişi hayatını kaybetti.

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2012