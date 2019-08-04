İran 7 yıla içinde uçak yedek parçaları üreticileri arasında yer alacak

İranlı yetkili, 'Neyse ki, ülkenin uzmanları ve aydınları, uluslararası yaptırımlar sırasında uçağın yedek parçalarının büyük bir bölümünü geliştirdi, dedı.

İranlı yetkili, "Önümüzdeki 7 yıl içinde yalnızca Avrupa ülkeleri gibi uçak parçaları üretmeyeceğimizi, aynı zamanda diğer ülkelere de ihraç edebileceğimizi umuyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs ayında ülkesinin nükleer anlaşmadan çıktığını ve anlaşma uyarınca yürürklükten kaldırılan tüm yaptırımları yeniden devreye sokacağını duyurdu. Bunun ardından anlaşmayı imzalayan İngiltere, Fransa, Almanya, Çin ve Rusya, ABD'nin bu hareketini kınayarak İran'la ticari işbirliğine devam edeceklerini vurguladılar.

Trump ekonomik terörizm, tek taraflı yaptırımlar ve psikolojik savaş yöntemiyle İran'ı dünya sahnesinden tecrit etmeye çalışsa da dünyanın ABD'ye katılmaması bu ülkenin amaçlarına hiçbir zaman ulaşamayacağını bir kez daha gözler önüne serdi.

ABD'nin İran yaptırımlarına dünyanın sıcak bakmadığından dolayı Trump bu yaptırımların bazılarından geri çekilmeye mecbur kalmıştır. ABD'nin muaf tuttuğu ülkeler arasında Çin de yer almaktadır.

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