İran’ın güneydoğusunda 1.4 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

Sistan ve Beluçistan Emniyet Genel Müdürü General Muhammed Kanberi polisin düzenlediği operasyonda 1 ton 425 uyuşturucu maddenini ele geçirildiğini açıkladı.

İran'ın güneydoğusunda Pakistan sınırında yer alan Sistan ve Beluçistan ili Haş ilçesinde, silahlı örgüt şeklinde uyuşturucu kaçakçılığı yapanlara yönelik düzenlenen baskında 2 kamyonet dolusu uyuşturucunu yakalanırken, 1 ton 180 kilogram afyon, 125 kilogram esrar uyuşturuc maddenin ele geçirildiği belirtildi.

Sistan ve Beluçistan ilinde yaklaşık her ay büyük miktarda uyuşturucu, polis ekipleri tarafından ele geçirilmektedir.

İran uyuşturucu ile mücadele kapsamında şimdiye kadar çok sayıda şehit vermiştir. Ülkemiz uyuşturucu kaçakçılığında ön cephede yer alıyor ve uyuşturucunun Avrupa'ya gitmemesi için en büyük fedakarlığı yapmaktadır. Ancak uluslararası kurumların İran'a uyuşturucu ile mücadele konusunda yaptıkları yardımlar çok cüzi miktarda olup İran tek başına bu ağır yükün altında kalamaz ve bunun sonuçları Avrupalıları da etkileyecektir.

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