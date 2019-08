Leo Rojas Tahran'da konser verecek

Geçtiğimiz 2 yıl boyunca İran'da konser veren Rojas, üçüncü İran konserinde 13 Ağustos günü İçişleri Bakanlığı Sahnesi'nde hayranlarıyla buluşacak.

Tahran'daki konserleri ile ilgili konuşan Rojas yaptığı açıklamada, 'İran'da konsere gelmeden önce bu ülke ilgili bilgim, sadece İran Futbol Milli Takımı ile sınırlıydı. Ben İran Futbol Milli Takımı'nın maçlarını takip ediyordum, ancak burada sahneye çıkarak, bu ülkenin kültür ve gelenek görenekleri ile yakında tanıma fırsatını buldum. Sahnelerim aracılığıyla İran halkının çok iyi davranan ve duygusal insanlar olduğunu anladım' dedi.

'Yeni konserimde çok farklı performans sergileyeceğim ve konserle ilgili özel planlamalarım var' diyen Rojas, 'Burada yeni parçalar çalacağım ve en büyük çabam, salondakileri şaşırtmaktır' değerlendirmesinde bulundu.

Mart 2019'da da Tahran'da konser veren Rojas, sahenede İngilizce yaptığı açıklamada, 'Tahran'da olmama rağmen, ilk Tahran'a gelişim aslında burada bana saheneye çıkmaya teklifinin verildiği gün sayılır. O günden Tahran'daymışım gibi hissediyor ve kendimi gerçekten İran içinde sanıyordum. Ben bu akşam istediğime ulaştım' demişti.

Juan Leonardo Santillia Rojas, 1984 yılı Ekvador doğumlu panflüt sanatçısı. Aslen İspanyol olan sanatçı 2000 yılında ailesiyle birlikte Ekvador’a yerleşmiştir. Şu an ise Polonyalı eşi ile beraber Almanya’da yaşamaktadır. Sokaklarda panflüt çalarak para kazanan sanatçı, Almanya’da düzenlenen bir yetenek yarışmasında adını duyurmuştur. Sanatçının “Spirit Of The Hawk” adında tek bir albümü bulunmaktadır.

