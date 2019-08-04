Kazvin’i 6 binden fazla yabancı turist ziyaret etti

İRNA’ya konuşan Kazvin Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Genel Müdürlüğü Turizm İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Nadir Muhammedi, ‘Turistlerin büyük çoğunluğu Hollanda, Fransa, İtalya, İsviçre, İspanya, Macaristan, Avusturya, Çekya ve benzeri Avrupa ülkelerindendi’ dedi.

Bu yıl Kazvin’i ziyaret eden yabancı turistlerin en çok Alamut Kalesi, Semirom Kalesi veya Şemiran Dejş, Saadülsaltana ve Safevi devlethanesi (Çehel Sütun Sarayı ve Müzesi, Ali Kapu Sarayı) gibi mekanlara ilgi gösterdiğini kaydeden Muhammedi, bu yılın sonuna kadar Kazvin'i ziyaret eden yabancı turist sayısının 10 bini geçmesini umduklarını dile getirdi.

Kazvin, İran'da Kazvin İli yönetim merkezi olan şehirdir.

İran'ın en eski şehirlerinden birisi olan Kazvin, 1548 ile 1598 yılları arasında Safevî Devleti'ne başkentlik yapmıştır.

İran'ın başkenti Tahran'nın 165 km kuzeybatısında ve Hazar Denizi'nin güneyindeki şehir soğuk ama kuru fırtınalı bir iklime sahip olup, Elburz Dağları silsilesinde yerleşir.

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