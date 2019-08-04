Zarif'e yaptırım uygulamak, ABD'nin İran'la müzakere iddiasına aykırıdır

İrna'ya konuşan Dalton, 'Politikalarının karşı tarafla müzakere olduğunu ilan ettikleri bir dönemde müzakere kapısını kapatmak, aptalca bir karardır. Müzakereler dışişleri bakanları aracılığıyla yapılır ve İran Dışişleri Bakanı'nın yaptırım listesine alınması, ABD politikaları ile çelişmektedir' ifadesine yer verdi.

Washington yönetiminin İran Dışişleri Bakanı Zarif'le karar alıcı olmadığı için müzakere yapmanın yararsız olacağı yönündeki iddiasına değinen Dalton, 'ABD Dışişleri Bakanı da karar alıcı değil, çünkü ABD Başkanı son kararı verir. İran'da da kararlar İslam İnkılabı Rehberi'nin önerileri üzerine alınır' diye ekledi.

ABD hükümeti birkaç gün önce mantıksızca bir karar alarak, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in yaptırım listesine aldığını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif 24 Haziran'da onun yaptırım listesine alınacağı konuşulurken, New York Times'a yaptığı açıklamada, 'Beni tanıyan herkes, benim veya ailemin yurt dışında her hangi bir tapusu veya banka hesabı olmadığını biliyor. Benim tüm hayatım ve taahhüdüm, İran'dır. Dolayısıyla olası yaptırımlara karşı her hangi kişisel bir sorunum yoktur' demişti.

Zarif, şöyle devam etmişti:

'Beni yaptırım listesine eklemenin tek etkisi, benim iletişim kurmam önünde engellerin yaratılabilmesidir. Ancak bunun kimseye yararı olacağını pek sanmıyorum. Eminim bu karar, Washington'da bilinçle karar almanın önüne geçecektir.'

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