Laricani: Her hangi barış görüşmesi Afganistan hükümetini temel almalı

İslami Şura Meclis Başkanı Ali Laricani, Tahran'ı ziyarette bulunan Afganistan Senato Başkanı Fazıl Hadi Müslümyar ile yaptıüı görüşmede, İran’ın Afganistan'ın toprak bütünlüğünü desteklediğine değinerek, Tahran ve Kabil arasındaki ilişkilerin derin ve köklü olduğunu ve Müslümyar'ın İran'ı ziyaret etmesinin iki ülke siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştireceğini belirtti.

Afganistan'ın işgal yıllarında İran'ın bu ülkenin yınında yer aldığına dikkati çeken Laricani, 'Afgan göçmenler İran'a geldiğinde, İran onları kucakladı ve bugün göçmen çocukları İran okullarında ve üniversitelerinde okuyor' diye konuştu.

Afganistan’ın güvenliğinin İran için çok önemli olduğunun altını çizen Laricani, 'Bazi ülkeler terör estirerek bu ülkede güvensizlik ortamı oluşturmak istiyor. Onların asıl amacı Afganistan'daki ekonomik yatırımı gölgelemektir.

Laricani, iki ülke ticaet seviyesini uygun şekilde değerlendirerek İran ve Afganistan arasındaki ticaret yolunun kolaylaştırılması gerektiğini söyledi.

Afganistan Senatosu Başkanı Müslümyar da bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran’ın Afgan göçmenlere ev sahipliği yaptığı ve İslam İnkılabı Rehberi'nin bu konuda ilgi gösterdiği için memnuniyetlerini dile getirdi.

ABD'nin İran aleyhine ambargoları kınadığına belirterek Afganistan Senato Başkanı, ‘Amerikalılar Afganistan'da gerçek barış yaratmak istemiyorlar ve İran, Afganistan, İslam ve insanlığın ortak düşmanıdır ve su ve güvenlik alanında İran'a olan bağlılığımıza bağlı kalacağız’diye ekledi.

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