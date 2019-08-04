İran-Katar 15. Ortak Sahil Güvenlik Toplantısı düzenlenecek

İran Dışişleri Bakanlığı Bilgilendirme Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün başkent Tahran'ın ev sahipliğinde İran-Katar 15. Ortak Sahil Güvenlik Toplantısı'nın düzenleneceği belirtildi.
İran Sahil Güvenlik Kuvvetleri Komutanı General Kasım Rızayi, İran tarafını temsil edecek. Katarlı tarafın başkanlığını da General Abdulaziz Ali Muhennedi üstlenecek.
Bu toplantıda geçmiş kazanımların yanı sıra, deniz ve sınır iş birliği alanında yeni strateji ve yöntemler ele alınacak.
Son dönemde İran ile güney komşuları arasında ikili ilişkilerin arttırılması hedefiyle ortak sahil güvenlik toplantıları düzenlenmektedir.
Geçtiğimiz hafta da Tahran'da 6 yıl aradan sonra İran-BAE Ortak Sahil Güvenlik Toplantısı düzenlendi.
Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
9489
yorumunuz