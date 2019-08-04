Tahran-Bakü ilişki ve iş birliği artmaktadır

Resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Tahran'ı ziyaret eden Azerbaycan Ekonomi Bakanı Şahin Mustafayev ile bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, gelecek hafta Soçi'de İran-Azerabycan Rusya Zirve Toplantısı'nın yapılacağına dikkati çekerek, 'Bu toplantının yapılması ile üç ülke ilişkilerinin daha ileri boyutlara taşınmasını umuyoruz' diye konuştu.

Astara-Astara demiryolu hattının tamamlanması ile Kuzey-Güney Koridoru'nun faaliyet alanı ve hacminin arttığının altını çizen Vaizi, 'Bu koridorun tamamlanması ile ticari, gümrük, spor ve turizm iş birliğinin bölgesel bazda artış göstermesini bekliyoruz. Tahran ve Bakü, otomotiv, ilaç sektörü, ortak yatırımlar, bölgesel konular ve sınır iş birliği alanlarında çok iyi ilişkilere sahip' diye belirtti.

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mustafayev de bu görüşmede yaptığı açıklamada, iki ülke ve halk arasında ilişki ve güvenin arttığından memnuniyet duyduklarını belirterek, ABD baskılarının bu ilişkilere gölge düşüremediğini ifade etti.

İran-Azerbaycan ekonomik ilişkilerinin bu yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre iki kat artış kaydettiği dile getiren Mustafayev, 'İranlı şirketlerin Azerbaycan'daki faaliyet hacmi ve alanı genişlemiştir' diye ekledi.

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