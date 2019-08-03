İran-Azerbaycan ticaret hacmi iki kat arttı

Başkent Tahran'da Azerbaycanlı mevkşdaşı Şahin Mustafayev ile bir araya gelen İran Ekonomi Bakanı Ferhad Dejpesend, Azerbaycan'da faaliyet gösteren İranlı şirket sayısının geçen yıla kıyasla %34 artarak, 1371'e çıktığını kaydetti.

İran-Azerbaycan Ortak Ekonomik Komisyonu'nda varılan anlaşmaların yürürlüğe girmesi gerektiğinin altını çizen Dejpesend, 'Azerbaycanlı kardeşlerimizle çok yakın görüşleri paylaşıyoruz. İran-Azerbaycan-Rusya Üçlü Zirvesi'nin yakın bir tarihte Soçi'de düzenlenmesini umuyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Azerbaycan'la yakın ilişkilere vurgu yaptığına işaret eden Ekonomi Bakanı Dejpesend, 'Ruhani hatta bazı konularda iki ülke ilişkilerinin gelişmesi için bakanlara tam yetki vermiştir' ifadesini kullandı.

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Şahin Mustafayev de bu görüşmede yaptığı açıklamada, iki ülke ilişkilerinin son yıllarda büyük ölçüde ilerlediğine dikkati çekereki, Tahran-Bakü ilişkilerinin güçlenmesinin bölge istikrarına katkı sağlayacağını belirtti.

İran-Azerbaycan arasındaki ticaret hacminin bu yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre iki kat arttığını bildiren Mustafayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından İran'la ilişkilerin geliştirilmesine dair tam yetkili olduğunu sözlerine ekledi.

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