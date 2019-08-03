İran temsilcisine Bulgaristan Montana Resim Yarışmaları Onur Ödülü verildi

İran Çocuklar ve Ergenler Düşünsel Beslenme Kültür ve Sanat Merkezi'nden yapılan açıklamada, 'Müzik ve Halkımın Dansları' isimli Uluslararası Montana Resim Yarışması'nda bu merkeze üye üç kişinin onur ödülüne değer görüldüğü belirtildi.

34 ülkeden 2011 eserin yarıştığı yarışmada, İran'dan Anahita İmani (11), Kevser Yezdanperest (14) ve Enuşe Bakıri (9) onur ödülünü kazanatak ülkemizi gururlandırdı.

ayrıca grup halinde de İran Çocuklar ve Ergenler Düşünsel Beslenme Kültür ve Sanat Merkezi bir onur ödülü daha aldı.

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