9 ülkeden sporcuların katılımıyla Mazenderan'da Uluslararası Karate Turnuvası düzenlenecek

'Barış ve Dostluk' temalı Feridunkenar'da düzenlenecek bu yarışmalar 7 Ağustos'ta başlayacak ve 3 gün sürecek.

Yarışmaların düzenlenmesi sorumlusu Feridun Firuzş konu ile ilgili İrna'ya yaptığı açıklamada, 'İran dahil 9 ülkenin katılacağı bu yarışmalarda kyokushin kategorisinde adından söz ettiren ülke temsilcileri yer alacak' dedi.

İran dışında Türkiye, Afganistan, Gürcistan, Irak, Azerbaycan, Japonya, Pakistan ve Türkmenistan'dan 124 yabancı sporcunun turnuvada mücadele edeceğinin altını çizen Firuzi, 'Bu yarışmalar erkekler ve kadınlarda tekler ve çiftler kategorilerinde yapılacak' diye konuştu.

İran'dan ise 400 erkek ve 150 kadın karatecinin turnuva boyunca madalya için yarışacağını kaydeden Firuzi, yabancı sporcuların yarışmalara kayıt için sürenin dolduğunu bildirdi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

9489