İran'ın doğusunda 104 kg uyuşturucu madde ele geçirildi

İrna'ya konuşan Erdekan Emniyet Müdürü Albay Rıza Sadıkiyan, 'Emniyet güçlerinin zehir tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda, kaçakçılar bir tır dolusu uyuşturucuyu il dışına çıkarmaya çalıştıkları sırada yakalandı' dedi.

Polisin ani baskınla tırı durdurarak 2 kişiyi yakaladıklarını ve tırda bulunan 104 kilogram afyon türünden uyuşturucu maddeyi ele geçirdiğini belirten Albay Sadıkiyan, 'Kaçakçılar bu tır dolusu uyuşturucu maddelerini Tahran'a taşımak isyiyordu. Sanıklar çıkarıldıkları adliye tarafından hapse mahkum edilerek, hapishaneye sevkedildi' diye ekledi.

İran'ın doğusunda bulunan Yezd iline bağlı 99 bin nüfuslu Erdekan ilçesi, il merkezş Yezd'in 60 kilometre kuzeyinde yer alıyor.

İran uyuşturucu ile mücadele kapsamında şimdiye kadar çok sayıda şehit vermiştir. Ülkemiz uyuşturucu kaçakçılığında ön cephede yer alıyor ve uyuşturucunun Avrupa'ya gitmemesi için en büyük fedakarlığı yapmaktadır. Ancak uluslararası kurumların İran'a uyuşturucu ile mücadele konusunda yaptıkları yardımlar çok cüzi miktarda olup İran tek başına bu ağır yükün altında kalamaz ve bunun sonuçları Avrupalıları da etkileyecektir.

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