Komşular İran benzinine talip

İrna'ya konuşan Tahran Ticaret Odası Enerji Komisyonu Başkanı Rıza Pedidar, benzinin Enerji Borsası'nda işlem görmeye başladığını belirterek, '15 komşu ülke içinde dokuzu, yüksek kalite ve daha ucuz fiyatı nedeniyle İran'dan benzin almak istiyor. Ancak yaptırımlar nedeniyle bu işlemler takas veya yerel para birimi ile yapılacak' açıklamasında bulundu.

Yaptırım sonucu oluşan sıkıntıların azalması ve para transferinin kolaylaşması durumunda tüm 15 ülkenin İran piyasasının müşterisi olacaklarına değinen Pedidar, 'Enerji Borsası'ndaki ilk benzin hamulesi Afganistan'a, ikincisi IKBY'ye ihraç edilecek. Sonraki hedef piyasalar ise Pakistan ve Ermenistan'dır' diye konuştu.

Türkiye, Azerbaycan ve IKBY'nin İran'dan mazot almak istediklerini de kaydeden Pedidar, Fars Körfezi'ne kıyısı olan diğer bir Arap ülkenin İran mazotuna talip olduklarını bildirdi.

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