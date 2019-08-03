İranlı kadın tenis oyuncusu Asya'da altın madalya kazandı

İrna muhabirine açıklamalarda bulunan Batı Azerbaycan Tenis Kurulu Sekreteri Hüseyin Zertalep, 'İran, Hindistan ve Suriye'den 14 yaş altı 40 tenis oyuncusu erkekler ve kadınlar kategorilerinde Asya Tenis Turnuvası'na katıldı' diye belirtti.

Turnuvanın Tahran'ın batısında yer alan Elburz ilinde düzenlendiğine dikkati çeken Zertalep, 'Kadınlar teklerde Urmiyeli kadın tenis oyuncusu Rumina Zeynali, diğer İranlı sporcu Mandigar Ferzami'ye karşı maçtan galip ayrılarak şampiyon oldu ve altın madalya kazandı.

Çiftlerde de Zeynali ve Feramerzi'den oluşan grup, Mehrani ve Süleymanipur'u yenerek, Asya Tenis Turnuvası'nın altın madalyasını elde etti.

Asya Tenis Turnuvası, 27 Temmuz- 2 Ağustos tarihleri arasında Tahran'ın batısında yer alan Elburz ilinin merkezi Kerec'te düzenlendi.

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