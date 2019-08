Zarif'i İran'a ve insanlığa hizmetleri ile tanıdım

Yaklaşık üç hafta önce İran'ın BM eski diplomatlarından da olan şimdili Dışişleri Bakanı Zarif ile İran-Irak savaşı, Afganistan savaşı ve Lübnan iç savaşı gibi konularda görüşmeler yapan Picco İRNA'ya yaptığı açıklamada, 'Birçok insanın hayatının korunmasına katkı sunan Zarif'in o iyiliklerini ve o dönemki hatıraları unutmanm. Onun diplomasinin işlevsel hale gelmesindeki rolünü her zaman takdir etmişim' diye konuştu.

BM eski Genel Sekreter Yardımcısı İtalyan diplomat Picco, İran-Irak savaşının son yıllarında savaşın son bulması için BM tarafından arabulucu olarak görev yaptıç

Picco ifadesinin sonunda şöyle dedi: 'O dönem birçok insanın canını elimize silah almadan korumaya çaçlıştığımız bir dönemdi. Büyük dostlarımdan Zarif gibi insanlarla o dönem tanıştım. O suçsuz insanların zor durumdan kurtulmaları için çok destek oldu.'

ABD hükümeti birkaç gün önce mantıksızca bir karar alarak, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in yaptırım listesine aldığını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif 24 Haziran'da onun yaptırım listesine alınacağı konuşulurken, New York Times'a yaptığı açıklamada, 'Beni tanıyan herkes, benim veya ailemin yurt dışında her hangi bir tapusu veya banka hesabı olmadığını biliyor. Benim tüm hayatım ve taahhüdüm, İran'dır. Dolayısıyla olası yaptırımlara karşı her hangi kişisel bir sorunum yoktur' demişti.

Zarif, şöyle devam etmişti:

'Beni yaptırım listesine eklemenin tek etkisi, benim iletişim kurmam önünde engellerin yaratılabilmesidir. Ancak bunun kimseye yararı olacağını pek sanmıyorum. Eminim bu karar, Washington'da bilinçle karar almanın önüne geçecektir.'

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

9489