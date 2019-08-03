Almanya: Zarif'e yaptırım uygulanmasını doğru bulmuyoruz

Deutsche Welle'den yapılan açıklamada, Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile ABD yaptırımına rağmen iş birliğine devam edeceği duyuruldu.

Bakanlık, 'ABD'nin bu kararı diplomatik çözümlerinden önünde bir engel olduğu için Berlin, bu kararı tasvip etmiyor' ifadesini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı ayrıca tansiyonların önüne geçilmesi için iletişim kanallarının korunması gerektiğini belirterek, Almanya, Fransa ve İngiltere dışişleri bakanlarının Zarif'le sık sık iletişimde olduklarını ve buna devam edeceklerini kaydetti.

AB de İran Dışişleri Bakanı ile ili nedenle iş birliğini sürdüreceğini söylemişti: '1- o İran'ın en yüksek mevkili diplomatıdır. 2- Tahran'la diplomatik ilişkilerin korunması gerekmektedir.'

Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da ABD'nin diplomasi ve nükleer anlaşma karşısında sorunlar yarattığını belirterek, ülkesinin eskisi gibi nükleer anlaşmaya bağlı kalmayı sürdüreceğinin altını çizmişti.

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