ABD, Zarif'i susturamaz

Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'ABD, Zarif'e karşı yasa dışı yaptırımlar uygulayarak onun sesini kısma vahmine kapılmış. Onlar (ABD) daima diplomasi ve müzakereye karşı olmuşlar. İran İslam Cumhuriyeti ve dünyanın diğer bağımsız ülkelerin saygınlığı düşürülemez' ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif 24 Haziran'da onun yaptırım listesine alınacağı konuşulurken, New York Times'a yaptığı açıklamada, 'Beni tanıyan herkes, benim veya ailemin yurt dışında her hangi bir tapusu veya banka hesabı olmadığını biliyor. Benim tüm hayatım ve taahhüdüm, İran'dır. Dolayısıyla olası yaptırımlara karşı her hangi kişisel bir sorunum yoktur' demişti.

Zarif, şöyle devam etmişti:

'Beni yaptırım listesine eklemenin tek etkisi, benim iletişim kurmam önünde engellerin yaratılabilmesidir. Ancak bunun kimseye yararı olacağını pek sanmıyorum. Eminim bu karar, Washington'da bilinçle karar almanın önüne geçecektir.'

