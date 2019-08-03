İspanya'dan ABD'nin Hürmüz Boğazı koalisyon teklifine ret

İspanyol El Confidencial gazetesi diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, 'Madrid hükümeti son günlerde ABD'den Hürmüz Boğazı'nda petrol gemi ve tankerlerini korumaya yönelik ortak misyon kurulması teklifini almış, ancak halihazırda bu koalisyona katılmayı hiç istemiyor' ifadesi yer aldı.

Gazete şu ifadeler yer verdi: 'Madrid hükümeti, Almanya gibi diğer AB ülkelerinin ABD'nin teklifini geri çevirdikleri bir dönemde bu öneriye sıkcak bakmıyor.'

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass dün yaptığı açıklamada, 'Almanya, ABD'nin Fars Körfezi'nde deniz trafiğinin güvenliğini koruyacak bir deniz koalisyonu kurma teklifini kabul etmiyor' demişti.

İspanya ve Almanya gibi ülkelerin yanı sıra Nato Genel Sekreteri Stoltenberg de yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda bir askeri koalisyon kurulması için her hangi bir teklif almadıklarını kaydetti.

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