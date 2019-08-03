İranlı genç basketbolcu Çin Basketbol Ligi takımına transfer oldu

Çin medyasında yayınlanan haberler göre, İran Voleybol Milli Takımı kaptanı Said Maruf'un Çin Voleybol Ligi takımlarından birine transfer edilmesinin ardından diğer bir İranlı sporcu ve basketbolcu Behnam Yahçali, bu ülke basketbol liginde kariyerine devam edecek.

İran Basketbol Milli Takımı'nda oynayan Yahçali'nin Çin Basketbol Ligi takımlarından Nankin'e katıldığı duyuruldu.

İran'ın güneybatısında yer alan Çahar Mahal ve Bahtiyari Spor ve Gençlik İl Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Behnam Yahçali'nin Nankin ile anlaştığının doğru olduğu belirtildi.

Yahçali'den önce Samet Nikhah Behrami, Hamid Haddadi ve Arslan Kazımi gibi İranlı basketbolcular Çin Basketbol Ligi'nde oynamıştır.

1995 doğumlu Yahçali 1.91 boyuyla İran Basketbol Milli Takımı'nın önemli oyuncularından biridir.

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