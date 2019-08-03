Dünya 18 Yaş Altı Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 2 İranlı güreşçi finale yükseldi

2 Ağustos'ta Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da başlayan Dünya 18 Yaş Altı Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda Emirrıza Dehbozorgi 48 kg ve Şahruh Mikaili 110 kg'de finale yükselirken, Hüccet Rızayi 65 kg, Kamran Argış ise 80 kg'de üçüncülük için yarışacak.

Dehbozorgi ile Mikaili final maçları kazanmaları durumunda altın madalya kazanacak. Rızayi ile Argış da üçüncü olursa bronz madalya sahibi olacaklar. Üçüncülük ve final maçları bu akşam Sofya'da düzenlenecek.

Dünya 18 Yaş Altı Serbest Güreş Şampiyonası'nda da İran takımı 3 altın ve 3 gümüş madalya ile Rusya'dan sonra ikinci oldu.

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