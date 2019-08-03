3 Ağustos 2019 - 11:40
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News Code 83422517
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Lüban eski Dışişleri Bakanı:

Zarif'e yaptırım uygulamak, aptalca bir karar

Zarif'e yaptırım uygulamak, aptalca bir karar

Beyrut, IRNA- Lübnan eski Dışişleri Bakanı Adnan Mansur, ABD'nin İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i yaptırım listesine alması kararının aptalca bir karar olduğunu belirterek, bunun İran'ın aktif diplomasisini sınırlandıramayacağının altını çizdi.

İrna'ya demeç veren Lübnan eski Dışişleri Bakanı Adnan Mansur, 'Zarif, İran diplomasisinin başkanıdır ve dünya ülkeleri ile görüşmelerin sorumlusu odur. ABD, İran'la görüşmeyi isterken nasıl olur da Zarif'i yaptırım listesine alır. Bu nedenle ABD kiminle görüşecek diye sormalıyız' dedi.

AB dahil dünya ülkelerinin ABD'nin bu kararını onaylamadıklarını kaydeden Mansur, 'ABD'nin bu kararı, sadece bir Amerikan eylem olarak kalacak ve diğer ülkeler üzerinde etkili olmayacaktıri, çünkü İran yaklaşık tüm ülkelerle diplomatik ilişkilere sahiptir' diye belirtti.

Bölge Arap ülkelerinin İran hakkındaki duruşlara değinen Mansur, 'Nihayetinde Arap ülkeleri, İran'ın onların düşmanı olmadığını anlamalılar. İran onların dost ve kardeş ülkesi olarak, bu ülkeler İran'la en iyi ilişkiler kurmak zorundalar. İyi ilişkiler sadece İran'ın lehine olmayacak, tüm bölge ülkeleri bundan yararlanacak' diye ekledi.

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