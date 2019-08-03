Zarif'e yaptırım uygulamak, aptalca bir karar

İrna'ya demeç veren Lübnan eski Dışişleri Bakanı Adnan Mansur, 'Zarif, İran diplomasisinin başkanıdır ve dünya ülkeleri ile görüşmelerin sorumlusu odur. ABD, İran'la görüşmeyi isterken nasıl olur da Zarif'i yaptırım listesine alır. Bu nedenle ABD kiminle görüşecek diye sormalıyız' dedi.

AB dahil dünya ülkelerinin ABD'nin bu kararını onaylamadıklarını kaydeden Mansur, 'ABD'nin bu kararı, sadece bir Amerikan eylem olarak kalacak ve diğer ülkeler üzerinde etkili olmayacaktıri, çünkü İran yaklaşık tüm ülkelerle diplomatik ilişkilere sahiptir' diye belirtti.

Bölge Arap ülkelerinin İran hakkındaki duruşlara değinen Mansur, 'Nihayetinde Arap ülkeleri, İran'ın onların düşmanı olmadığını anlamalılar. İran onların dost ve kardeş ülkesi olarak, bu ülkeler İran'la en iyi ilişkiler kurmak zorundalar. İyi ilişkiler sadece İran'ın lehine olmayacak, tüm bölge ülkeleri bundan yararlanacak' diye ekledi.

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