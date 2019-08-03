Suudi Arabistan Hac Bakanı'ndan İranlı hacılara karşı saygılı davranışa vurgu

İran Hac Kurumu Başkanı Ali Rıza Reşidiyan ile görüşen Suudi Arabistan Hac Bakanı Muhammed Salih bin Tahir, 'İran ve Suudi Arabistan arasındaki konsolosluk iş birliği, iki ülkenin çıkarlarını gözeten İsviçre aracılığıyla yapılması durumunda, İranlı hacılara daha iyi hizmet sunma konusunda katkı sağlayabilir' dedi.

İran ve Suudi Arabistan arasında diplomatik ilişki olmadığı nedeniyle İsviçre, iki ülke çıkarlarını gözetme görevini üstlenmiş durumda.

İran Hac Kurumu Başkanı Reşidiyan da bu görüşmede yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'da İranlı hacılara yakışır biçimde saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizerek, 'Hacılara hizmet konusunda ülkenizde iyi gelişmeler yaşandı. Bu sürecin devam etmesini umuyoruz' diye konuştu.

Geçtiğimiz yıllarda Mina'da yaşanan facia sonucu birçok İranlı ve diğer ülke hacılarının şehit düştüğüne işaret eden Reşidiyan, Suudi Arabistan'ın bu facianın hukuki açıdan iyice araştırılması ve incelenmesini istediklerini kaydederek, 'Ülkeniz tarafından tazminat ödeneceği ile ilgili verilen tüm vaatlere rağmen, hala bu konufa pratik bir adım atılmamıştır' değerlendirmesinde bulundu.

Reşidiyan konuşmasını şöyle bitirdi:

'İranlı hacıların yeniden hac için Mekke'ye gitmesi, onlara iyi ve saygılı muamele yapılmasının sürmesi ile mümkündür. Bu doğrultuda İran'ın Suudi Arabistan'da konsolosluk ve çıkarlarını koruma bürosunun açılması gerekmektedir.'

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